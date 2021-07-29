Son dakika haber! Korona testi için sürüntü verirken hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Korona testi için sürüntü verirken hayatını kaybetti

Son dakika haber! Korona testi için sürüntü verirken hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Samsun'da iki çocuk babası bir kişi, korona testi için hastanede sürüntü verirken olduğu yere yığıldı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Samsun'da iki çocuk babası bir kişi, korona testi için hastanede sürüntü verirken olduğu yere yığıldı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahsın korona virüs testi pozitif çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Gazi Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 2 çocuk babası 37 yaşındaki İsmet Ş., korona virüs şüphesiyle test için sürüntü verirken birden olduğu yere düşüp kaldı. Hastanenin acil servisine kaldırılarak müdahale edilen İsmet Ş., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmet Ş.'nin korona virüs testi de pozitif çıktı.

İsmet Ş.'nin kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haber! Korona testi için sürüntü verirken hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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