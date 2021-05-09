Son dakika haber! Korona savaşçılarına anneler günü sürprizi
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Son dakika haber! Korona savaşçılarına anneler günü sürprizi

Son dakika haber! Korona savaşçılarına anneler günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kocaeli'de Anneler Günü'nü hastanede görevleri başında geçiren sağlık çalışanı anneler, özel günlerinde kendilerine yapılan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Kocaeli'de Anneler Günü'nü hastanede görevleri başında geçiren sağlık çalışanı anneler, özel günlerinde kendilerine yapılan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Kocaeli'de Anneler Günü'nü, çocuklarından uzakta görev başında geçiren sağlık çalışanı anneler, unutulmadı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarının korona virüs vaka sayılarının artması sebebi ile yükleri arttı. Görevlerinin başında olan sağlık çalışanları anneleri ise Anneler Günü'nü çocuklarından ayrı geçirmek zorunda kaldı. Hastane yönetimi, Anneler Günü'nü çocuklarından ayrı geçiren sağlık çalışan anneleri unutmadı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve hastane yönetimi görev başındaki annelere çikolata ikram ederek Anneler Günü'nü kutladı. Görev başındayken Anneler Günü kutlanan sağlık çalışanı anneler büyük mutluluk yaşadı. Hastanede tedavi gören kadınlar ve doğum yapan annelerin de Anneler Günü kutlandı. Yaşadıkları mutlulukları dile getiren sağlık çalışanları, yüklerinin azalması için vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu.

"Sosyal etkinlikler yerine, hepsi maskelerle Covid'li hastalarına bakıyorlar"

Hastanede kararlılıkla çalışan sağlık çalışanı anneleri yalnız bırakmak istemediklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Bu hafta Anneler Günü, anne adayı olan, anne olan ve annesi olan arkadaşlarımızın Anneler Günü'nü kutladık. Aynı zamanda 12 Mayıs Hemşirelik Haftası'nın başlangıcı oluyor. Hemşirelerimizin de bayramını kutlayalım dedik. Her yıl eğlenceler düzenlenirdi. Ama bu sene o sosyal etkinlikler yerine, hepsi maskelerle Covid'li hastalarına bakıyorlar. Bu vesileyle onlara çok teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle vatandaşlarımızdan, özellikle kapanmayı yaşadığımız dönemde maske, temizlik ve maske kurallarına uymaları konusunda uymalarını talep ediyorum. Çünkü ancak bu mücadele topyekun yapıldığı zaman başarıya ulaşılır. Her yapılan yanlış, vatandaşların hayatının kaybına yol açılıyor. Bu vebali de yanlış yapan kişiler alıyor" dedi. - KOCAELİ

Son dakika haber! Korona savaşçılarına anneler günü sürprizi
Son dakika haber! Korona savaşçılarına anneler günü sürprizi
Son dakika haber! Korona savaşçılarına anneler günü sürprizi
Son dakika haber! Korona savaşçılarına anneler günü sürprizi
Son dakika haber! Korona savaşçılarına anneler günü sürprizi
Son dakika haber! Korona savaşçılarına anneler günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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