Son dakika haber... Korona ile mücadelede Manavgat'ta 145 kişiye, 270 bin TL ceza uygulandı
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Son dakika haber... Korona ile mücadelede Manavgat'ta 145 kişiye, 270 bin TL ceza uygulandı

10.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:06
Son dakika haber... Korona ile mücadelede Manavgat'ta 145 kişiye, 270 bin TL ceza uygulandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını ile mücadelede tedbirlere uyulup, uyulmadığını kontrol etmek amacıyla 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında denetim yürüttü.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını ile mücadelede tedbirlere uyulup, uyulmadığını kontrol etmek amacıyla 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında denetim yürüttü. Denetimler kapsamında, toplamda 145 kişiye, 269 bin 930 TL idari para cezası uygulandı.

Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Manavgat Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumların yetkilileri ile gerçekleştirdikleri Covid-19 ile mücadele toplantıları çerçevesinde Manavgat'ta uygulanacak tedbirleri ele aldıklarını belirtti. Yiğit, "İlçemiz hıfzıssıhha kurulumuz çeşitli kararlar almıştı. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerimiz de denetlemelerini artırmış öncelikle halkımızı maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve sigara yasağı konusunda uyarmış ve uyarıları dikkate almayan vatandaşlarımıza idari para cezası uygulamıştır" dedi.

"Uygulanan cezalar"

25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında denetimlerin sürdürüldüğünü açıklayan Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

"2 AVM, 32 bakkal, 36 berber, 75 cami, 71 giyim mağazası, 2 hamam, 5 lokanta, 12 nikah-düğün salonu, 28 pazaryeri, 5 spor merkezi, 20 benzin istasyonu, 27 fabrika, 199 toplu taşıma aracı, 32 ticari taksi, 71 park-bahçe-plaj, 55 tekne-feribot-yat olmak üzere farklı iş yerlerinde toplamda 693 denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde polis ekibimiz maske yasağına uymayan 19 vatandaşımıza 17 bin 100 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 16 vatandaşımıza 50 bin 400 TL, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 23 vatandaşımıza 72 bin 450 TL, jandarma görevlilerimiz ise aynı dönemde maske yasağına uymayan 15 vatandaşımıza 13 bin 500 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 72 vatandaşımıza 116 bin 480 TL olmak üzere toplamda 145 vatandaşımıza 269 bin 930 TL idari para cezası uyguladı"

"Aynı hassasiyeti halkımızdan da bekliyoruz"

Devletin, halkın güvenliğini ve sağlığını korumak üzere tüm kurumları ile seferber olduğuna dikkat çeken Kaymakam Yiğit, "Devlet olarak kimseye ceza uygulama arzusunda değiliz, amacımız halkımızın sağlığını korumaya çalışmak, salgının tamamen önlenmesini ve sağlık çalışanlarımızın omuzlarına düşen yükü hafifletmek. Aynı hassasiyeti halkımızdan da bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenen sokağa çıkma yasaklarına, maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine sıkı sıkıya bağlı kalırsak ülkemizi tehdit eden Korona virüs salgınından en kısa sürede kurtulacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Son dakika haber... Korona ile mücadelede Manavgat'ta 145 kişiye, 270 bin TL ceza uygulandı
Son dakika haber... Korona ile mücadelede Manavgat'ta 145 kişiye, 270 bin TL ceza uygulandı
Son dakika haber... Korona ile mücadelede Manavgat'ta 145 kişiye, 270 bin TL ceza uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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