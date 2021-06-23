Son dakika haber: Korkuyla araç içine saklanan kadını öldüren zanlıya müebbet talebi
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Son dakika haber: Korkuyla araç içine saklanan kadını öldüren zanlıya müebbet talebi

Son dakika haber: Korkuyla araç içine saklanan kadını öldüren zanlıya müebbet talebi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşiyle görüşen kadını, kendisinden korunmaya çalıştığı otomobil içerisinde silahla öldüren zanlı hakkında mütalaa verildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşiyle görüşen kadını, kendisinden korunmaya çalıştığı otomobil içerisinde silahla öldüren zanlı hakkında mütalaa verildi. Cumhuriyet savcısı sanığın, 'müebbet hapis cezası' ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 20 Temmuz 2019 tarihinde gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşayan Ebru Tenk (34), erkek arkadaşı ile kavga etmesi sonrasında aralarını düzeltmesi konusunda arkadaşı F.K'den yardım istedi. F.K. ile birlikte erkek arkadaşının yanına giden Ebru Tenk, yaşanan tartışma sonrası olay yerinden ayrıldı. Tenk, daha sonra bir kez daha barışmak için arkadaşı F.K'yi yanına alarak gece saatlerinde Girgin Sokak üzerinde erkek arkadaşı ve beraberindeki gurupla buluştu. Buluşmada çıkan tartışma sonrası taraflar itişmeye başladı.

Bu sırada F.K'nin nikahlı eşi Vedat K. ve ağabey Ertaç K. olay yerine geldi. Vedat K., çıkan kavga sırasında araç içerisine saklanarak kendisini korumaya çalışan Tenk'e ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden 2'sinin isabet ettiği Ebru Tenk yaralandı. Tenk, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Vedat K. ve ağabeyi Ertaç K. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Müebbet hapis"

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Vedat K. ve Ertaç K'nın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmada, taraf avukatları ve tutuksuz sanık Ertaç K. salonda hazır bulundu. Sanık Vedat K. ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Ebru Tenk'in tutuklu sanık Vedat K. tarafından kasten öldürüldüğü kanaatine vararak, müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Ertaç K.'nin ise yeterli bir delil olmaması sebebiyle beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşma, avukatların süre talep etmeleri üzerine ertelendi. - KOCAELİ

Son dakika haber: Korkuyla araç içine saklanan kadını öldüren zanlıya müebbet talebi
Son dakika haber: Korkuyla araç içine saklanan kadını öldüren zanlıya müebbet talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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