Son dakika haber: Korkuteli'ndeki kazada ölen genç Serik'te toprağa verildi
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Son dakika haber: Korkuteli'ndeki kazada ölen genç Serik'te toprağa verildi

Son dakika haber: Korkuteli'ndeki kazada ölen genç Serik'te toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden gençlerden Şemsi Akarca, Serik'te toprağa verildi.

Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden gençlerden Şemsi Akarca, Serik'te toprağa verildi.

Korkuteli- Antalya kara yolunun Cehennem Deresi mevkisinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve Paçacı Şemsi'nin sahibi Cumhur Akarca'nın oğlu olduğu öğrenilen Şemsi Akarca'nın cenazesi, Korkuteli Devlet Hastanesinin morgundan alınarak Serik'e getirildi.

Akarca, Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki Koducak Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir ve Akarca'nın yakınları katıldı.

Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletteki Şemsi Akarca ile arkadaşı Hakan Sert yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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