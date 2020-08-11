Son dakika haber | Korkuteli İlçe Jandarmaya yeni komutan Son dakika haberi... Korkuteli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız'ın Van'ın Çatak ilçesine tayininin çıkmasıyla boşalan İlçe Jandarma Komutanlığı görevine, Jandarma Teğmen Vedat Kılınç atandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız'ın Van'ın Çatak ilçesine tayininin çıkmasıyla boşalan İlçe Jandarma Komutanlığı görevine, Jandarma Teğmen Vedat Kılınç atandı.

Son olarak Iğdır Komando Taburunda görev yapan Kılınç, Korkuteli'ne geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 yıldız Jandarma Teşkilatı içinde görev yaptığını belirten Kılınç, "Korkuteli'de de vatandaşın emniyeti ve güvenliği için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaynak: AA