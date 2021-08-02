KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, korkulukların kırılması sonucu ikinci kattaki evinin penceresinden düşen Saadet Ün (45), hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, korkulukların kırılması sonucu ikinci kattaki evinin penceresinden düşen Saadet Ün (45), hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Topçular Mahallesi Şehit Naki Önder Caddesi üzerinde bulunan binada meydana geldi. Evde yalnız olan Saadet Ün, iddiaya göre ikinci kattaki evinin salonunda pencerenin demir korkulukları kırıldıktan sonra boşluğa düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton zemine düşen Saadet Ün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen Ün'ün yakınları gözyaşı döktü. Saadet Ün'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

Vatan ona minnettar! İşte canı pahasına alevlerle savaşan yangın şehidinin son görüntüleri
Vatan ona minnettar! İşte canı pahasına alevlerle savaşan yangın şehidinin son görüntüleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Derya Yanık Murat Kurum Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 04:06:57. #1.16#

title