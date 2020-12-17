Son dakika haber... Körfez İstatistik Merkezi: Katar büyük ekonomik kazanımlar elde etti
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Son dakika haber... Körfez İstatistik Merkezi: Katar büyük ekonomik kazanımlar elde etti

17.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:08
Son dakika haber... Körfez İstatistik Merkezi: Katar büyük ekonomik kazanımlar elde etti

Son dakika haberi: Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ülkeleri İstatistik Merkezi, Katar'ın ekonomik, sosyal ve kalkınma alanlarında büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ülkeleri İstatistik Merkezi, Katar'ın ekonomik, sosyal ve kalkınma alanlarında büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Umman'ın başkenti Muskat'ta bulunan KİK Ülkeleri İstatistik Merkezi, Katar'ın ulusal günü (18 Aralık) münasebetiyle rapor yayımladı.

Raporda, Katar'ın, kalkınma hızını artırmaya, ekonomide sektörleri çeşitlendirmeye ve her alanda vatandaşının hayatını iyileştirmeye yönelik politikalarını ve programlarını güçlendirdiği kaydedildi.

Katar'ın çeşitli ekonomik sektörlerde kayda değer bir büyüme kaydettiği aktarılan raporda, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2018'de 183,3 milyar dolar iken 2019'da 184,8 milyar dolara ulaşarak yüzde 0,8'lik bir büyüme kaydettiği ifade edildi.

Raporda, petrol dışı sektörlerin Katar GSYİH'sine katkısının 2018'de yaklaşık yüzde 60 iken 2019'da yüzde 64,1'e ulaştığı belirtildi.

Katar'ın toplam devlet gelirlerinin 2018'de 57,1 milyar dolar iken 2019'da 59 milyar dolara yükseldiği belirtilen raporda ülkenin ticaret hacminin ise yüzde 14,2 büyüdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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