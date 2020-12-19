Son dakika haber: Köprüde bir araçta meydana gelen yangın güçlükle söndürüldü

Olay yerinden görüntüler

Yanan aracın görüntüleri

Aracı söndürme çalışmalarından görüntüler İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir araç seyir halindeyken alev aldı.

Melih Şengüler yönetimindeki 35APF899 plakalı araçta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki ve yoldan geçen sürücülerin yangın söndürme cihazları ile müdahale edilen aracı söndürmek kolay olmadı. Yangının büyümemesi için yoğun çaba gösteren araç sürücüsü ve bölgede görev yapan polis ekibi yangını güçlükle söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil