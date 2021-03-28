Son dakika haber: KÖPEĞİNİ ÖLÜME TERK EDEN KİŞİYE BİN 33 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Son dakika haberi... Taşındığı evde köpeğini bırakarak ölüme terk eden kişiye para cezası kesildi.

Taşındığı evde köpeğini bırakarak ölüme terk eden kişiye para cezası kesildi. Köpeğin, binada sekiz ay boyunca yalnız kaldığı ve dışarıya çıkamadığı belirlendi.

Beşiktaş'ta, 25 Mart tarihinde evin içerisinde ölü bir hayvan olduğu ihbarını alan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Balmumcu Dere Sokak üzerinde bulunan gecekonduya giren ekipler, çürümüş bir köpek cesedi ile karşılaştı. Yapılan çalışmalar sonrasında köpek eğiticisi olduğu öğrenilen Mert C.D.'nin (23), 2020 yılının Ağustos ayında evden taşındığını, fakat köpeğini evin içerisinde bıraktığı belirlendi. Açlık ve susuzluktan öldüğü tahmin edilen köpeğin cesedi, belediye tarafından teslim alındı. Polis ekipleri, Mert C.D.'ye bin 33 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı