Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, E.D., gezdirdiği köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, E.D., gezdirdiği köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı. O  anlar güvenlik kamerasına  yansıdı. Yaralanan köpek tedavisi için hayvan barınağına götürüldü. .

Olay, öğle saatlerinde, Karasu Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. E.D., köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki esnafın baktığı sokak köpeği ile karşılaştı. İki hayvan birbirine saldırıken, E.D. köpeğini tasmasından tutmaya çalıştı. E.D. köpekleri ayıramayınca üzerindeki bıçağı çıkartarak sokak köpeğini bıçakladı. E.D. daha sonra köpeğiyle birlikte uzaklaştı. Esnafın haber vermesi üzerine belediye ve polis ekipleri geldi. Bıçaklanması nedeniyle yaralanan sokak köpeği, belediye ekiplerince alınarak tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Polis çevredeki esnafın ifadesini alırken, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, E.D.'nin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haber | Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada

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Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Son Dakika Haberleri

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