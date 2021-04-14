Son dakika haber: Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kameraya yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi... Tokat'ta bir otomobilin çarptığı hamile sokak köpeği öldü.

Tokat'ta bir otomobilin çarptığı hamile sokak köpeği öldü. Köpeğe çarptıktan sonra durmayıp yoluna devam eden sürücünün o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Almus kara yolu Pınarlı köyünde meydana geldi. Köyün içinden geçen yoldan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine bir cip çarptı. Çarpmanın etkisi ile köpek olay yerinde telef olurken, araç sürücüsü yoluna devam etti. Sesi duyarak kazayı fark eden Pınarlı köyü muhtarı Yaşar Gürüç, olay yerinde köpeğe çarpan cipin düşen plakasını buldu. Güvenlik kamerasından yaşanan olayı izleyen muhtar Gürüç, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Muhtarın ihbarı sonucu plakadan tespit edilen sürücü olay yerine davet edildi. Araç sürücüsü M. Ö'ye 144 lira para cezası uygulandı. Ölen köpek ise eşilen bir çukura gömüldü.

Sürücü kendini savundu

Kaza anını anlatan M.Ö, kendisini savunarak, "Süratli miydim bilmiyorum. Önümüze iki köpek çıkmıştı. Birini ezmeyelim derken öbürünü ezdik. Köpeğin hamile olduğunu öğrendiğimde daha da üzüldüm. Gittik yukarı kadar bir daha geri geldik, arkadan gelen araçlar vardı gelemiyorduk. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Muhtar verilen cezayı yetersiz buldu

Pınarlı köyü muhtarı Yaşar Gürüç, sesi duyarak baktığında yolda telef olan sokak köpeğini fark ettiğini belirterek, "Ölen köpeği yoldan kenara çektik. Daha sonra güvenlik kamera kayıtlarından aracı buldum. Plakasını da düşürmüştü. Görüntüleri jandarmaya gönderdim. Jandarma köpeğe çarpma olayından dolayı işlem yapamadı. Hayvan hakları demek ki yok. Bu konuda bir kanun çıkmasını istiyoruz. Ama hamile bir sokak köpeğine çarpmasından dolayı bir işlem uygulayamadılar" dedi.

Muhtar Gürüç, köyün tam ortasından geçen yolda meydana gelen kazalarda ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığına dikkat çekerek, "Bu konuda tedbir alınmasını istiyoruz. ya yol köy dışına çıkarılması yada trafik işaretleri ile sürücülerin uyarılmasını istiyoruz. Köyümüzden bir vatandaşımızı bu yolda kaybettik. Sokak hayvanlarından kedi ve köpeklerden ölenler oluyor" diye konuştu. - TOKAT

Son dakika haber: Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kameraya yansıdı
Son dakika haber: Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kameraya yansıdı
Son dakika haber: Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kameraya yansıdı
Son dakika haber: Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kameraya yansıdı
Son dakika haber: Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir Canan Ergüder
Spor Cenk Tosun Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kameraya yansıdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:14:49. #1.15#

title