Son dakika haber: KOP, Özel gereksinimli Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Evi çalışmaları başlıyor
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Son dakika haber: KOP, Özel gereksinimli Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Evi çalışmaları başlıyor

Son dakika haberine göre KOP, Özel gereksinimli Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Evi çalışmaları başlıyor.

Son dakika haber: KOP, Özel gereksinimli Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Evi çalışmaları başlıyor
19.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:25

KOP, Özel gereksinimli Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Evi çalışmaları başlıyor.

2020 yılı içerisinde Bilim ve Sanayi Bakanlığı KOP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin yürütücülüğünü üstlendiği "KOP Özel Gereksinimli Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Eğitim Evi" Covid Salgını Sonrası Kontrollü normallik süreciyle birlikte eğitime başlıyor. 29 Haziran'dan itibaren çalışmalarına sosyal mesafe kuralına uygun ve randevu sistemine göre başlanacak olan proje Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Kampüsünde Yabancı Diller Yüksek Okulu içerisinde oluşturulan atölyelerde hayat bulacak.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Dr. Öğretim Üyesi Ridvan Karabulut, "Çocukların zeka kavramları ile ilgili sayısal yeterliliklere bakarak karar vermiş ve kabul etmişiz. Bunun kanıtı da sayısal ağırlıklı okulların fazla bulunmasıdır. Sadece matematik ve fen'i iyi olanları üstün zekalı görmek bizlerin de bakış açılarını geliştirmemiz gerektiğini gösterir. Eğitim-Öğretim süreci ve sınıf değerlendirmelerine yeniden bakabilmek gerekir. Farklı yetenekleri keşfetmek ve eğitim modeli geliştirmek gerekir. Görsel sanatlar alanlarında da yetenekli ve zeki çocukları bulabiliriz. Özel yetenekli çocukların da keşifleri sağlanabilir. Bu süreç sabırlı olunması gerekli olan bir süreç"dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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