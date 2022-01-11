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Son dakika haber: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.

Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.

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AA / Cankut Taşdan - Spor Haberleri

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