Son dakika haber | Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (6)
Son dakika gelişmesine göre KAZA ANI KAMERADAKonyasporlu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın, sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI KAMERADA
Konyasporlu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın, sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Ahmet Çalık'ın kullandığı ve TIR'ı solladığı cipin yağmurla kayganlaşan yolda kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandığı ve tarlada takla attığı anlar yer aldı. ?