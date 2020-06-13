Son dakika haber: Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.
13.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:09
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.
Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.
Kaynak: AA