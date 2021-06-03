Son dakika haber... KONYAALTI'DA ÇÖPTEN ATIK TOPLAYANLARA OPERASYON

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Son dakika haberleri... ANTALYA Konyaaltı Belediyesi ekipleri, çöplerden kağıt atık toplayanlara yönelik operasyon düzenledi.

ANTALYA Konyaaltı Belediyesi ekipleri, çöplerden kağıt atık toplayanlara yönelik operasyon düzenledi. Çöp toplanan arabalar ve malzemelere el konulurken, uyarıları dikkate almayanlar hakkında yasal işlem yapıldı.

Konyaaltı ilçesinde halktan gelen şikayetler üzerine Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında çöpten kağıt, plastik atık toplayıcıların depo olarak kullandıkları noktalara operasyon düzenlendi, arabalara ve malzemelere el konuldu. Uyarıları dikkate almayanlar hakkında yasal işlem yapıldı.

Kağıt ve hurda toplayanların kent merkezinde görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten vatandaşlar, rahatsızlıklarını dikkate alan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı