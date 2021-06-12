Son dakika haber | KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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Son dakika haber | KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde Kalyanı Dağı üs bölgesinde teröristlerle düzenlenen füze saldırısında yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın (23), memleketi Konya'daki baba evine ateş düştü.

Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde Kalyanı Dağı üs bölgesinde teröristlerle düzenlenen füze saldırısında yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın (23), memleketi Konya'daki baba evine ateş düştü.

Pençe- Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde Kalyanı Dağı üs bölgesinde bölücüterör örgütü mensuplarınca düzenlenen füze saldırısında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Acı haber, memleketi Konya'nın merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde oturan Ayşe- Battal Akın çiftine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldii.

Akın çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan şehit Akın'ın, vatani görevinin ardından sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. En son mart ayında memleketine izne gelen şehit Akın'ın cenazesinin yarın Konya'da defnedilmesi bekleniyor.

Son dakika haber | KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haber | KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haber | KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haber | KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | Konya'ya şehit ateşi düştü
Son Dakika | Konya'ya şehit ateşi düştü
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