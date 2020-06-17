Son dakika haber: Konya Ticaret Borsası
Son dakika habere göre Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,736 liradan satıldı.
17.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:37
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,736 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,736
|1,736
|Ekmeklik diğer buğday
|1,634
|1,634
|Düşük vasıflı buğday
|1,693
|1,751
|ARPALAR
|Arpalar
|1,332
|1,363
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,370
|1,382
Kaynak: AA