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Son dakika haber: Konya Ticaret Borsası

Son dakika habere göre Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,736 liradan satıldı.

Son dakika haber: Konya Ticaret Borsası
17.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:37

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,736 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,736 1,736
Ekmeklik diğer buğday 1,634 1,634
Düşük vasıflı buğday 1,693 1,751
ARPALAR
Arpalar 1,332 1,363
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,370 1,382

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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