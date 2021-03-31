Son dakika haber: Konya Teknik Üniversitesi'nden teknoloji transfer ofislerine destek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), 18 akademisyeni Konya Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 11 akademisyeni ise Innopark Teknoloji Transfer Ofisi'nde (TTO) görevlendirdi.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), 18 akademisyeni Konya Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 11 akademisyeni ise Innopark Teknoloji Transfer Ofisi'nde (TTO) görevlendirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Konya'nın yüksek katma değerli ürünlerinin üretildiği bir merkez haline gelmesinde önemli rol oynayan ve bölgenin önemli InnoPark TTO ve Konya Selçuk TTO'ya görevlendirilen öğretim elemanlarıyla destek verildiği belirtildi.

Üniversite-kamu-özel sektör iş birliğini geliştirmeye odaklanan, bu kapsamda üniversitelerde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesini sağlamayı amaçlayan bu merkezlerde Konya Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından önemli projeler yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılı içerisinde KTÜN öğretim elemanlarının danışmanlık yaptığı 23 proje InnoPark TTO üzerinden gerçekleştirilirken, 31 proje ise Konya Selçuk TTO üzerinden yürütüldü ve yürütülmeye de devam ediyor. KTÜN aynı zamanda Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin ortağı konumunda olup, Innopark'ın üst düzey yönetiminde KTÜN tarafından görevlendirilen akademisyenler görev yapıyor. KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Genel Müdürü olarak görev yaparken, yine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliğinden Doktor Öğretim Üyesi Muharrem Hilmi Aksoy ise InnoPark TTO Direktörü olarak önemli bir görev üstleniyor."

Açıklamada, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'in şu ifadelerine yer verildi:

"Konya Teknik Üniversitesi, bölgesinin tek teknik üniversitesi olarak kendisinden beklenen vizyona uygun şekilde, bölge ve ülke sanayisinin gelişmesine katkı sağlamak ve ülke olarak koyduğumuz stratejik hedeflere ulaşmak için çabalamaktadır. Üniversite olarak bu teknoloji transfer ofislerinde görevlendirdiğimiz öğretim elemanlarımız da ülkemiz ve bölgemiz için stratejik öneme sahip projelere danışmanlık yapmaktadır. Amacımız bölgemizin ve ülkemizin sanayi ve ekonomik anlamda gelişimine katkı sağlamak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat