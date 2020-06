Son dakika haber | Konya Şeker'den üreticiye 44 milyon nakit avans desteği Son dakika güncel haberi: KONYA Şeker, bahar aylarında gübre, tohum ve bayram avansından sonra şimdi de 44 milyon 391 bin 800 lira nakit avansı üreticinin hesabına yatırdı.

KONYA Şeker, bahar aylarında gübre, tohum ve bayram avansından sonra şimdi de 44 milyon 391 bin 800 lira nakit avansı üreticinin hesabına yatırdı. Bu ödemeyle birlikte Konya Şeker'in, avans toplamı 213,7 milyon liraya ulaştı.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, pandemi nedeniyle dünyanın gündeminde en üst sıralara tırmanan konulardan birinin gıda güvenliği, dolayısıyla da tarımsal üretim olduğunu hatırlattı. Konya Şeker olarak çiftçiye her zaman destek olduklarını ifade eden Konuk, şunları söyledi:

"Salgın bir kez daha ispatlamıştır ki, güçlü olmanın yolu her alanda ve sektörde üretmekten geçiyor. Aşı, ilaç, solunum cihazı ne kadar önemliyse, buğday, mısır, ayçiçeği, nohut, fasulye, şeker, et, süt o kadar önemlidir. Tıpkı savunma sanayi gibi, tekstil gibi, otomotiv gibi. Biri bir diğerinden önem sıralamasında daha geride değildir. Sadece temel ihtiyaç olan sağlık ürünleri ile gıda hayati açıdan zaruri özelliktedir. Bizim üretim, daha çok üretim ısrarımızın haklılığını bu süreçte yaşananlar ispatlamıştır. Salgın paniği iki sektördeki ürünlerin serbest dolaşımını kısıtlamıştır. Biri sağlık sektöründeki koruyucu ve tedavi edici ürünler, diğeri temel gıda ürünleri. İstisnasız bütün ülkeler az veya çok önce dönüp kendi stoklarına bakmış, bazı ürünlerin ihracatını yasaklamış, bazılarının da ihracatına kontrollü şekilde izin vermeye başlamıştır. Kriz zamanlarının özelliğidir, her ülke önce kendini düşünür, ticaret, dostluk sonra gelir. Bu pandemi süreci bize şunu göstermiştir; tarla önemlidir, bağ önemlidir, bahçe önemlidir, ahır önemlidir, ağıl önemlidir ve bu beylik bir laftan ibaret değildir. Bu önem hayati bir önemdir."Konya çiftçisinin geçen yıl pancar üretmeseydi, bu yıl ülkemizin etanolu bulamayacağını ifade eden Konuk, "Pancar üretilmemiş olsaydı şekerimiz de yetmezdi. Çünkü pandemi sadece okulları, iş yerlerini, AVM'leri, stadyumları kapatmadı, sınırları da kapattı. Okullarla birlikte serbest piyasa da tatile çıktı. Üretici ülkeler ellerindeki buğdayı, fasulyeyi, nohudu, arpayı, ayçiçeğini satmamaya başladı. Eğer Türkiye üreten bir ülke olmasaydı, üretken bir tarım sektörüne sahip olmasaydı Allah göstermesin bugün normalleşme sürecine bu kadar güçlü başlayamayacaktık" diye konuştu.'GIDA GÜVENLİĞİ ASLİ GÜNDEM MADDESİDİR'Konuk, "Gıda güvenliği, en az kendine yetecek kadar üretebilmek ve bunu gelecekte de sürdürebilmeyi de kapsayan hayati önemde bir konudur. Yani gıda güvenliği, her ülke ve tabi ki ülkemiz için de en az askeri güvenlik kadar önemli ve değişmez, masadan hiç kalkmaması gereken asli gündem maddesidir. Gıdada güvenliğinizi teminat altına almak için en az ihtiyacınızı karşılayacak kadar üreteceksiniz, yıllar itibarıyla artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak kadar üretiminizi artıracaksınız ve üretimi yıl yıl artırarak sürdüreceksiniz. Bu süreklilik nasıl sağlanır? Üretime elverişli çevre şartları, planlama, arazi varlığının korunması ve geliştirilmesi, üretim altyapısı gibi unsurlar kadar önemli bir husus var ki o da üretici açısından üretimin cazibesini korumaktır" dedi. Konya Şeker olarak avans desteklerinin amacının üretici terlerken onların terini silebilmek olduğunu belirten Konuk, "Elektrik parası, su parası ödenecek ama işi kolaylaştırması gerekenlerin zorlaştırdığını duyduk. Biz de üretici dara düşmesin istedik 44 milyon 391 bin 800 lira avansı üreticilerimizin hesabına yatırdık" dedi. ?

Kaynak: DHA