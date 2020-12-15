Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

15.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:02
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamı oldukları tespit edilen 4'ü kamu çalışanı olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamı oldukları tespit edilen 4'ü kamu çalışanı olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan örgüt üyelerini ardışık arama yöntemi ile aradığı ve örgüt mahrem imamı oldukları tespit edilen 4'ü kamu çalışanı olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında soruşturma

başlatıldı. Konya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği, firari şahıslar hakkında arama, elkoyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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