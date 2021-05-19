Son dakika haber: Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesör" operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haber: Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesör" operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haber: Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 11'İ gözaltına alındı.

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 11'İ gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu mahrem abi ve imamlar tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, 5'i emekli personel, 4'ü muvazzaf, 11'i askeri okuldan ihraç edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli Ankara, İzmir, Rize, Kayseri, Samsun ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 11'ini yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Akar: '131 bin 284 kişinin hudutlarımızdan geçmesi engellendi. Bunlarla birlikte 55'i PKK/YPG, 43'ü FETÖ üyesi olmak üzere 122 terörist yakalandı.'
Akar: "131 bin 284 kişinin hudutlarımızdan geçmesi engellendi. Bunlarla birlikte 55'i PKK/YPG, 43'ü FETÖ üyesi olmak üzere 122 terörist yakalandı."
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Son dakika haber: Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesör" operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı - Haberler
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