Son dakika haber | Konya İl Milli Eğitimden meslek liselerine övgü

Son dakika gündem haberi... Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meslek liselerine yönelik son yıllarda yapılan yatırımların ve gösterilen hassasiyetin, liseler açısından büyük bir gelişim ve değişimin kapısını araladığını belirtti.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meslek liselerine yönelik son yıllarda yapılan yatırımların ve gösterilen hassasiyetin, liseler açısından büyük bir gelişim ve değişimin kapısını araladığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde meslek liselerinde üretime dayalı olarak yapılan çalışmaların, Türkiye'nin geleceğinde belirleyici rol üstleneceği vurgulandı.

Kentteki meslek liselerinin, çatıları altında üretilen maske, siperlik ve dezenfektanlarla önemli bir ihtiyacı karşıladığına dikkat çekilen açıklamada, "Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından üretilen ve ülkemizin dört bir yanına ulaştırılan mesafenin bir buçuk metrenin altına düştüğünde sesli uyarı veren sensörlü cihaz da bu noktadaki ileri düzey çalışmalara bir örnek olmuştur." ifadesine yer verildi.

Karatay Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen maske ve maske makinelerinin de Türkiye'nin her köşesine ulaştırıldığı kaydedildi.

Akademik başarı konusunda da Türkiye'deki en başarılı öğrencilerin tercihleri arasında meslek liselerinin yer aldığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesini daha ilerilere taşımayı gaye edinen gençlerimiz, LGS puanlarıyla fen liselerine ya da akademik başarıları ile öne çıkmış Anadolu liselerine gitmek yerine meslek liselerine yerleşmeyi tercih etmektedir. 26 Şubat tarihinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için Konya'ya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, hem Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Lisesini hem de Karatay Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi almıştır. Bakan Yardımcısı Özer, önemli başarıların altına imza atan meslek liselerimizin yönetici, öğretmen ve öğrencilerine tebrik ve teşekkürlerini iletmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı