Son dakika haber! Konya'daki yangında 2 hektar makilik alan zarar gördü
Son dakika gündem haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında, 2 hektar makilik alan zarar gördü.
25.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:34
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında, 2 hektar makilik alan zarar gördü.
Pınarbaşı Mahallesi kırsalındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Seydişehir Orman İşletme Şefliği ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 2 hektar makilik alan zarar gördü.
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Kaynak: AA