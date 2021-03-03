Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

03.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:42

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Seydişehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, M.M. (46) ve B.T'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Şüpheli M.M'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezaevinde bulunduğu, iki hafta önce koronavirüs nedeniyle izinli çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri, dün Seydişehir ilçesinde, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin bulunduğu bilgisini aldıkları otomobilde yaptıkları aramada 2 kilo 765 gram eroin ele geçirmiş, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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