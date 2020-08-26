Son dakika haber: Konya'daki trafik kazasında yaralanan sürücü öldü Son dakika gündem haberine göre Konya'nın Yunak ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasıda yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'nın Yunak ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasıda yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün meydana gelen kazanın ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan otomobilin sürücüsü Aslan Özen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kazayla ilgil başlatılan soruşturma sürüyor.

Aslan Özen yönetimindeki 06 MIS 90 plakalı otomobil ile Kemal Doğan idaresindeki 42 UL 224 plakalı beton mikseri dün Yunak-Akşehir kara yolunun 3. kilometresinde çarpışmış, kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA