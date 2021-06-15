Son dakika haber... Konya'daki "süt banyosu" davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haber... Konya'daki "süt banyosu" davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Son dakika haber... Konya'daki 'süt banyosu' davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Konya'da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişinin yargılanmasına devam edildi.

Konya'da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişinin yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Uğur T. ile avukatları katıldı.

Uğur T, savunmasındaki beyanı üzerine söyleyeceğinin olmadığını dile getirdi.

Sanığın avukatı da olayın medya baskısıyla davaya dönüştüğünü ileri sürerek, "Müvekkilimin şakalaşmak maksadıyla dezenfektan teknesindeki çekimleri büyütülmüştür. Sonrasında kabindeki sıvı tahliye edilmiş, imhası sağlanmıştır." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, tanığın zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin tekneye doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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