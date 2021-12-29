Son dakika haber! Konya'daki meslek liseliler lazer markalama makinesi üretti

KONYA (AA) - Konya Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yaptıkları saha araştırmalarının ardından, sanayicinin ihtiyacını karşılayabilecek yeterlilikte lazer markalama makinesi üretti.

Okulun Elektrik ve Elektronik Alanı Atölye Şefi Adem Özkan, AA muhabirine, ocak ayında seri üretime başlamayı planladıkları makinenin yaklaşık 3 ayda, 7 öğretmen ve 7 öğrencinin çalışmasıyla üretildiğini söyledi.

Daha önce okulda maske makinesi, lazer kesim makinesi, CNC router gibi makineler ürettiklerini anımsatan Özkan, sanayide kullanılacak malzemeler üretmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Özkan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, "Buna bağlı olarak MÜSİAD'a bağlı fabrikaları ziyaret ederken sanayide böyle bir ihtiyaç olduğunu gördük. Öğrencilerimizle böyle bir üretim yapabileceğimize karar verdik. Gerekli çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Ürettikleri 10x10, 20x20 ve 30x30 santimetrekarelik alanı işleyebilecek 3 mercekten oluşan lazer markalama makinesiyle kağıt bardak, karton, cam ve ahşap ürünlerin üzerine marka, logo işlediklerini anlatan Özkan, ayrıca alüminyum, metal, plastik veya çelik gibi endüstriyel malzemelere de işlem yapabildiklerini söyledi.

Özkan, "Piyasada fiyat araştırmaları yaptığımızda oldukça maliyetli olduğunu gördüğümüz bu ürünü piyasaya göre yüzde 20 daha düşük maliyetle ürettik. Meslek liseleri olarak Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz de bilgi birikimi bakımından ileri seviyelere geldi. Yaptıkları işten keyif alarak çalışıyorlar. Hatta cumartesi günleri de çalışmak istiyorlar. Hem üretiyoruz hem de öğrencilerimize mesleki anlamda bilgi birikim kazandırıyoruz." diye konuştu.

"Hem öz güvenimi yükseltiyor hem de işi öğrenmiş oluyorum"

Okulun 10. sınıf öğrencisi Murat Efe Kadayıfçı ise bugüne kadar okulda üretimi yapılan 10'a yakın projede görev aldığını söyledi.

Mezun olduktan sonra alacağı belgeyle kendi iş yerini açmak istediğini anlatan Kadayıfçı, "Okulum Konya'da gidebileceğim güzel meslek liselerinden birisiydi. Bu markalama makinemizde de hocalarım beni seçerse çalışmak isterim. Bu gibi çalışmalarda görev almam hem öz güvenimi yükseltiyor hem de işi öğrenmiş oluyorum." dedi.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet