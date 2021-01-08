Son dakika haber! Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'in öldürülmesine ilişkin sanık hakim karşısında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'in öldürülmesine ilişkin sanık hakim karşısında

08.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:30
Son dakika haber! Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'in öldürülmesine ilişkin sanık hakim karşısında

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Bozkır ilçesinde, zihinsel engelli Mustafa Sömek'i başını keserek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, zihinsel engelli Mustafa Sömek'i başını keserek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Mücahit Minaz, taraf avukatları ve maktul Sömek'in kardeşi hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya katılan Sömek, ölen kişiyi tanımadığını öne sürdü.

Sömek ile aralarında husumet olmadığını öne süren Minaz, "Güvenlik kameralarından gördüğüm kadarıyla ölen kişi de okulun arka tarafından yürümüş. Tuvaletim geldiği için o yoldan gittim. Okulun duvar dibine tuvalet ihtiyacımı giderdim. Ölen kişiye bir zarar vermedim. Onu yerde yatarken gördüm. Yardım etmek için yanına gittim. Yüz üstü yatıyordu. Çevirmek isterken kanı gördüm. Onu öyle görünce şok geçirdim. Ondan sonra taksiyi aradım ve taksiyle eve gittim. Yüzde 60 oranında şizofren raporum var. 2016'da şizofren tanısı kondu ama ben gayet iyiyim. Olay günü benim ruh sağlığımı etkileyecek bir şey yaşamadım. O gün gayet iyiydim." diye konuştu.

Mahkeme başkanının güvenlik kameralarına yansıyan olaya ilişkin görüntüleri sorması üzerine Minaz, "Kamera izleme tutanağındaki ifadeleri kabul etmiyorum. Öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Ölen kişiyi daha önce hiç görmedim. Bozkır'a dayımın yanına gitmiştim." şeklinde beyanda bulundu.

Bozkır Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadeyi de kabul etmeyen Minaz, "Şok altındaydım. Ne söylediğimi bilmiyorum. Şu anda da şok altındayım. Adana'ya sevk edildim. Tedavi gördüm. İlaç kullanıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Minaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bozkır ilçesinde zihinsel engelli Mustafa Sömek (56), 1 Kasım 2020'da başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş bulunmuştu. Şizofreni hastası olduğu belirlenen zanlı Mücahit Minaz (41) Yalıhüyük ilçesinde yakalanmıştı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf etmişti.

Minaz, mahkemede, "Ziyarete gittiğim dayımı göremeyince Zengibar Anadolu Lisesine doğru yürümeye başladım. Daha önceden tanımadığım Mustafa Sömek'i gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim. Bıçakla öldürdüm." şeklinde ifade vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Murat Kurum Alparslan Türkeş Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Prens Harry Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'in öldürülmesine ilişkin sanık hakim karşısında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 12:48:31. #1.14#
title