Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama
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Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama

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Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama

Son dakika haberi: Konya'da uyuşturucu ticaretine 12 tutuklamaKONYA'nın Ereğli ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 29 Mart günü operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri eşliğinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde 89 gram eroin, 33 gram metamfetamin, 705 sentetik hap, 10 gram sentetik kannabinoid ile 7 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrolle, 1'i de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama
Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama
Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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