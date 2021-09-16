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Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika haberleri... Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Merkez Karatay ve Meram ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapan polis, yaptığı aramalarda 585 sentetik ecza hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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