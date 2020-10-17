Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı
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Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı

17.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:12
Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde, ihbar üzerine durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 58 kilo 416 gram esrar ele geçirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, ihbar üzerine durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 58 kilo 416 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik kapsamlı çalışmaları sonucu iki otomobil takibe alındı.

Kulu'da narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan otomobilde yapılan aramada, 58 kilo 416 gram plaka esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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