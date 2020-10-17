Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde, ihbar üzerine durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 58 kilo 416 gram esrar ele geçirildi.