Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

17.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:27
Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde, narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin son 1 hafta içerisinde sokak satıcıları, kullanıcıları, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik yürüttüğü çalışmalarda 8 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan toplamda; 45.42 gram eroin, 2 kilo 602 gram esrar, 1.22 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak, Ereğli cezaevine gönderildi. - KONYA

Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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