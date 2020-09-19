Son dakika haber | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı
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Son dakika haber | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı

Son dakika habere göre Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı
19.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:14

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, bir süredir yürüttüğü teknik takibin ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, 15 kilo 685 gram esrar, 199 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Serhat Çetinkaya
Serhat Çetinkaya
AA Editörü
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