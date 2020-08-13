Son dakika haber | Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son dakika haber | Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika haber | Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
13.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:55

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticari yapmaktan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, daha önce uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan hakkında işlem yapılan E.B. (30) isimli şahsı, takibe alarak evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, 38,62 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında yürütülen tahkikat sonucunda E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, çalışmalarına devam eden narkotik polisi, uyuşturucu madde ticari yaptığı belirlenen C.K. (44) isimli şahsın da evinde arama yapıldı. Arama sonucunda toplam da 15,91 gram taş esrar maddesi ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Daha önceden uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından hakkında işlem yapılan C.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

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