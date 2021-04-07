Son dakika! Konya'da "Türk Yıldızları" uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun şehadet haberi baba ocağına ulaştı
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Son dakika! Konya'da "Türk Yıldızları" uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun şehadet haberi baba ocağına ulaştı

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in, Trabzon'daki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in, Trabzon'daki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Gençcelep'in, Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Evli ve iki çocuk babası 35 yaşındaki şehidin evi ve bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Gençcelep ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, evin önünde toplandı.

Şehidin amcası Ahmet Gençcelep, şehidin babası olan ağabeyi Mehmet Gençcelep ile tarlada çalışıp eve döndükleri sırada evdekilerden yeğeninin şehit düştüğü haberini aldıklarını söyledi.

Haberi almadan kısa süre önce ağabeyinin göğsünde ağrı hissettiğini anlatan Gençcelep, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Gençcelep, yeğeninin yarıyıl tatilinde köye gelerek 10-15 gün kaldığını, Konya'daki görevine de yaklaşık 2 ay önce başladığını dile getirdi.

Şehidin babası ve bazı yakınlarının acı haberi aldıktan sonra Konya'ya gittiğini aktaran Gençcelep, annesi ve kız kardeşinin ise yaklaşık 10 gündür Konya'da bulunduklarını kaydetti.

Öte yandan, şehidin babası Mehmet Gençcelep'in, sosyal medya hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende gösteri uçuşu yapan oğlunun Abidesi önünde çektirdiği fotoğrafını, "Oğlum bugüne kadar benim gururumdun, şimdi Trabzon'un gururusun" yazısı ile paylaştığı görüldü.

Son dakika! Konya'da 'Türk Yıldızları' uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun şehadet haberi baba ocağına ulaştı
Son dakika! Konya'da 'Türk Yıldızları' uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun şehadet haberi baba ocağına ulaştı
Son dakika! Konya'da 'Türk Yıldızları' uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun şehadet haberi baba ocağına ulaştı
Son dakika! Konya'da 'Türk Yıldızları' uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun şehadet haberi baba ocağına ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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