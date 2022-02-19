Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı - Haberler
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Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı (5)REHBER ARAÇ SAVRULDU, ŞARAMPOLE DEVRİLDİKonya'da 6 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandı kazada yaralanan rehber Efe Taş, yaralıları ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştü.

KONYA (DHA) - Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı (5)

REHBER ARAÇ SAVRULDU, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Konya'da 6 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandı kazada yaralanan rehber Efe Taş, yaralıları ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştü.

Efe Taş, Konya'ya kadar 3 mola verdiklerini ve 4 saatte bir şoförlerin değiştiğini belirterek, "Buzlanma ve tipi vardı. Havada karanlıktı. Araç savrulunca kaptan hakimiyetine kaybetti ve sağ şarampole devrildi. Aşağıda kalan da vardı. Ben en öndeydim ve emniyet kemerim bağlıydı. Herkese de uyarılar yaptık. Emniyet kemerinizi bağlayın diye ona rağmen çok feciydi. Hızımız da yavaştı. Buz olunca ve rüzgarda savrulunca araç yoldan çıktı"dedi.

Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı

Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı

Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Vahdettin Özkan, Süleyman Soylu, Tragger, Konya, Güncel, Haberler

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