Son dakika! Konya'da buzlanma nedeniyle tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

Konya- Aksaray karayolunun 50. kilometresinde ilerleyen tur otobüsü devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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