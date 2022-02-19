Son dakika! Konya'da buzlanma nedeniyle tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı - Haberler
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Son dakika! Konya'da buzlanma nedeniyle tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

AA - 3. Sayfa
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Son dakika! Konya-Aksaray karayolunda buzlanma nedeniyle tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Konya- Aksaray karayolunun 50. kilometresinde ilerleyen tur otobüsü devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

AA / Savaş Güler - 3. Sayfa

Aksaray, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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