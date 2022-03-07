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Son dakika haber... Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Yeni Mahalle Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM) önünde H.İ.B.'nin kullandığı 16 AKT 393 plakalı Volkswagen marka cip H.N.M.'ye (15) çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı H.N.M. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haber... Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Konya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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