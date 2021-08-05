Son dakika haberi | Tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi | Tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Konya'nın Kulu ilçesinde tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İslam Gasyak idaresindeki 73 AAK 299 plakalı deri yüklü tır, Aksaray-Ankara kara yolunun Kulu makası yakınında refüjdeki bariyere çarparak devrildi.

Sürücü Gasyak, olay yerinde yaşamını yitirdi, tırdaki kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu çıkarılan Gaysak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Ayrıca tırın devrildiği yerde 1 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Son dakika haberi | Tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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