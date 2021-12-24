Son dakika haber | Konya'da tefecilik operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüpheliden 15'i yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla "silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve silah kaçakçılığı" suçlarını işledikleri belirlenen 18 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında sözde örgüt elebaşı A.Ç'nin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 milyon lira değerinde çok sayıda senet, suç unsuru olduğu değerlendirilen 193 bin lira para, 3 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi.

Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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