Son dakika haber | Konya'da sokaklar boş kaldı

Son dakika haberine göre KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Ancak kısıtlamanın ilk dakikalarında işten çıkıp, evlerine gitmek isteyenlerin hala sokaklarda olduğu görüldü.Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü saat 20.00 itibariyle başladı. Saat 10.00'a kadar sürecek kısıtlamaya kentte uyulurken, kısıtlamanın ilk dakikalarında işten çıkıp, evlerine gitmek isteyenlerin hala sokaklarda olduğu görüldü. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında denetim yapan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak, belgelerini kontrol etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı