Son dakika haber | Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi, eşi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Doğanhisar ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.
Konakkale Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin (59) ve eşi Bahriye Arslan'ı (59) evlerinde hareketsiz bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği, Hüseyin Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ambulansla Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahriye Arslan'ın hayati tehlikesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan