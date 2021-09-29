Son dakika haber: Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberlerine göre KONYA'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kaçak silah satışı yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özkan Uludağ, İsa E. ve Durmuş C.'nin  2 adet 7.65 milimetre çaplı tüfek, 3 adet 9 milimetre çaplı tabanca ve 27 adet 7.65 milimetre çaplı fişek satışı yaptıklarını belirledi. Düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Özkan Uludağ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İsa E. ve Durmuş C. de  adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haber: Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haber: Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Mustafa Keser Ebru Şallı Şafak Sezer
Spor Muslera Namaz Vakitleri Fatih Terim Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:11:04. #1.12#