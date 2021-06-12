Son dakika haber | KONYA'DA SAĞANAK YAĞMUR SELE NEDEN OLDU

Son dakika haberlerine göre KONYA'nın Beyşehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele neden oldu.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele neden oldu. Sokak ve caddelerde oluşan su birikintilerine belediye ekipleri müdahale etti. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını basan sular ise yine belediye ekipleri tarafından tahliye edilmeye devam ediyor. Beyşehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmur sele neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Selin etkili olduğu 5 mahalledeki sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri Beyşehir Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Yine bu mahallelerdeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katını sel suları bastı. Belediye ekiplerinin bu bölgelerde su tahliye işlemleri devam ediyor. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçemizin bazı noktalarında sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su birikintilerine ilk andan itibaren sahaya inerek 20 dakikalık bir sürede kontrol altına aldık. Ekiplerimiz yoğun yağış altında sel baskınlarının önüne geçmek için hep birlikte koordineli bir şekilde fedakarca çalıştılar. Belediyemizin vidanjörüyle su basan bodrum katlarını bu gece sabaha kadar sularını çektireceğiz. Şahsım ve ekiplerimiz bunun takibinde olacağız. dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı