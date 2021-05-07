Son dakika haber... KONYA'DA RÖGAR KAPAĞI ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
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Son dakika haber... KONYA'DA RÖGAR KAPAĞI ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KONYA'nda üç tekerlekli el arabasıyla gelen 1 kişinin sokak ortasındaki rögar kapağını çalma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

KONYA'nda üç tekerlekli el arabasıyla gelen 1 kişinin sokak ortasındaki rögar kapağını çalma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, 3 Mayıs günü merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Serincan Sokak'da meydana geldi. Üstünde hurda parçaları bulunan üç tekerlekli el arabasıyla gelen 1 kişi, sokak ortasındaki rögar kapağını yerinden söküp, arabasına koydu. Ardından hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Son dakika haber... KONYA'DA RÖGAR KAPAĞI ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber... KONYA'DA RÖGAR KAPAĞI ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber... KONYA'DA RÖGAR KAPAĞI ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber... KONYA'DA RÖGAR KAPAĞI ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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