Son dakika haber... KONYA'DA RÖGAR KAPAĞI ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Son dakika haber... KONYA'nda üç tekerlekli el arabasıyla gelen 1 kişinin sokak ortasındaki rögar kapağını çalma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

KONYA'nda üç tekerlekli el arabasıyla gelen 1 kişinin sokak ortasındaki rögar kapağını çalma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, 3 Mayıs günü merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Serincan Sokak'da meydana geldi. Üstünde hurda parçaları bulunan üç tekerlekli el arabasıyla gelen 1 kişi, sokak ortasındaki rögar kapağını yerinden söküp, arabasına koydu. Ardından hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı