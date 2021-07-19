Son dakika haber! Konya'da polisten kurban pazarında sahte para uyarısı
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Son dakika haber! Konya'da polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

Son dakika haber! Konya'da polisten kurban pazarında sahte para uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında sahte para konusunda bilgilendirme yaptı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında sahte para konusunda bilgilendirme yaptı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kurbanlık satışı yapılan pazarlarda vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları hususunda bilgilendirici broşürlerle uyarılarda bulundu. Satıcılar ve vatandaşlarla tek tek görüşen polisler, gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edilebileceğini göstererek anlattı. Bilgilendirmelerin pazar yerlerinde aralıksız devam edeceği belirtildi. - KONYA

Son dakika haber! Konya'da polisten kurban pazarında sahte para uyarısı
Son dakika haber! Konya'da polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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