Son dakika haberi | Polise ateş açıp kovalamacada yakalanan uyuşturucu kullanıcısı adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi | Polise ateş açıp kovalamacada yakalanan uyuşturucu kullanıcısı adliyeye sevk edildi

04.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:45

Son dakika haberleri: Konya'da polise silahla ateş açtıktan sonra yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Konya'da polise silahla ateş açtıktan sonra yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Üç gün önce Musalla Bağları Mahallesi Belh Kavşağı'nda gece saatlerinde polise ateş edip kaçan, dün de polis ekiplerince gözaltına alınmaya çalışırken kovalamaca sonucunda yakalanan uyuşturucu kullanıcı Hamza T'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyete götürülen Hamza T'nin, kafasıyla ekip aracının camını kırdığı, üzerinde yapılan aramada ise bir miktar metamfetamin bazlı uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

Musalla Bağları Mahallesi'nde ilk yaşanan olayda zanlının, sokağa çıkma yasağına rağmen aracıyla dışarıya çıktığı, polis ekiplerince aracı görülen Hamza T'ye uyarı amacıyla siren çalındığı, zanlının ise polis aracına doğru tabancayla ateş ederek karşılık verdiği öğrenildi.

Hırsızlık, taciz ve uyuşturucu kullanma gibi 35 ayrı suç kaydının olduğu belirlenen zanlı, "silahlı tehdit", "silahlı yağma", kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Olay

Selçuklu ilçesi Hacı Kaymak Mahallesi Şair Seyfi Sokak'ta, dün elindeki tabancayla intihar edeceği söylenen ve uyuşturucu kullanıcı olduğu belirlenen Hamza T. bölgeye gelen polis tarafından gözaltına alınmak istenmiş, ancak polisi gören Hamza T. elindeki silahla ateş açarak kaçmaya başlamıştı.

Polisten kaçışı sırasında iki aracı silah soruyla gasbeden zanlı, Kılınçarslan Mahallesi Öğün Sokak'ta araçtan inerek bir apartmanın bahçesine girmiş, kendisini arayan polislere doğru silahla ateş ederken, ekipler tara

Son dakika haberi | Polise ateş açıp kovalamacada yakalanan uyuşturucu kullanıcısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Polise ateş açıp kovalamacada yakalanan uyuşturucu kullanıcısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Polise ateş açıp kovalamacada yakalanan uyuşturucu kullanıcısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Polise ateş açıp kovalamacada yakalanan uyuşturucu kullanıcısı adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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