Son dakika haber... Konya'da otizmli çocukların geleceği erken tanı ve tedaviyle şekilleniyor

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'da otizmlilerin günlük yaşama adaptasyonlarını sağlamak amacıyla kurulan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) erken müdahaleyle alt yaş gruplarında önemli gelişmeler gözlemleniyor.

SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç, AA muhabirine, SOBE'de verilen eğitimlerden yararlanmak isteyen çok sayıda aile olduğunu söyledi.

Başvuru ve eğitimin başlaması arasında yoğunluk nedeniyle uzun süre geçtiğine dikkati çeken Sağdıç, "Bu bekleme süresi çok ciddi bir kayıptı. Merkezde 0-36 ay arasındaki çocuklar için erken müdahale birimi açtık. Bu sayede çocuklar, erken müdahale ettiğimiz için çok hızlı ilerleme kaydediyorlar. O nedenle erken müdahale ve tanı kritik bir öneme sahip." diye konuştu.

Sağdıç, ailelerin çocukları konusunda bazı yanlış tutumlarının bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Aileler, 'babası da geç konuştu, abisi de geç yürümeye başladı' gibi düşüncelerle belirtileri görmezden gelebiliyor veya konduramayabiliyorlar. Ne kadar erken eğitime başlanırsa belirtiler de o kadar hızlı ortadan kalkar. Bu nedenle biz ailelere çocuklarında en ufak bir belirti varsa hızlı bir şekilde çocuk psikiyatrisine görünmelerini istiyoruz."

6 yaşındaki Emir, SOBE'den mezun oluyor

SOBE'de otizme erken müdahaleyle engelleri birer birer aşan Mustafa Emir Eker (6), kurumun mezun adayları arasında yer aldı.

Anne Serap Eker, Emir'deki farklılıkları 17 aylıkken fark ettiklerini ve otizmden şüphelenerek harekete geçtiklerini anlattı.

Çocuğuna otizm teşhisi koyulmasıyla SOBE'ye başvurduklarını anlatan Eker, şunları söyledi:

"Emir'de göz teması yoktu. Emir, ismine tepki vermiyor ve konuşamıyordu. Kafasını kapılara, duvarlara vuruyordu. Sonra SOBE ile tanıştık. Bize yoğun eğitim verdiler, her gün geldik. Emir, 3 yaşına doğru konuşmaya başladı. Takıntıları vardı, onlar giderildi. Şu an gayet iyi durumda, benimle sohbet ediyor. Anaokuluna gidiyor ve burada da başarılı. Arkadaşlarıyla iletişimi çok güzel, sürekli arkadaş edinmek istiyor. Bayağı ilerlemiş durumdayız. İnşallah daha iyi olacağız ve otizmden kurtulacağız."

Eker, ailelere çocuklarında farklılık görürlerse, psikiyatriste gitmelerini ya da SOBE'ye başvurmalarını tavsiye ederek, "Aileler çocuklarından utanmasınlar. Tedaviye erken başlarsanız daha hızlı ilerliyorsunuz. Eğer çocuğun göz teması yoksa, ismine tepki vermiyorsa ve çeşitli takıntılar seziyorsanız hemen SOBE'ye başvurun." ifadelerini kullandı.

Oğlunun ilk kelimesinin "anne" olduğunu ve tarifsiz duygular yaşadığını anlatan Eker, çocuğunun kendini ifade etmeye başladıktan sonra her şeyin daha güzel olduğunu vurguladı.

Eğitmen Kübra Nur Korkmaz da Emir ile yaklaşık 2 senedir çalıştıklarını, Emir'in yaşadığı sorunlarının hepsini aşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.